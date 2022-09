J'ai craqué au bureau. Histoire ébouriffante de Pasteur

Octobre 1886. Louis Pasteur est à l'apogée de sa carrière, ses premières inoculations contre la rage sont un succès et il est devenu une star. Mais un matin, le chercheur craque, il ne réussit plus à se lever ; même le traitement du médecin de famille ne parvient pas à le tirer de son apathie. Très inquiète, Marie, sa femme, lui demande de consulter un étrange spécialiste. Conscient du retard que prendraient ses projets si l'opinion apprenait qu'il est malade (il est en pleine création de l'Institut), Pasteur accepte. Le voilà chez un psy, qui diagnostique un burn-out. Mais pendant ce temps, les opposants au vaccin s'agitent et l'équipe du laboratoire doit faire face à des incidents... Avec une bonne dose de fantaisie, ce roman nous transporte dans la vie quotidienne de Pasteur. Il nous révèle la face cachée du génie de la microbiologie, ses manies, son étonnante modernité et le rôle clé de son entourage. Car sans son épouse Marie, Louis serait-il devenu cette icône de la science ? Rien n'est moins sûr...