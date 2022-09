Strix Craft. Magie grecque pour sorcière moderne

Partez à la découverte des préceptes de la magie grecque spécialement adaptés à notre monde moderne ! De l'introspection survient la magie, telle est la voie des Strix (strigae). Sorcières de la Grèce antique, elles tiennent leur nom d'une chouette partant en chasse la nuit pour se nourrir de sang. Cet ouvrage, véritable grimoire de pratique et offrande à la Déesse Hécate, propose une adaptation moderne de la magie exigeante de la Grèce antique. Si la discipline est encore confidentielle, la Strix Craft n'aura bientôt plus de secret pour vous grâce à ce livre. Oracle Hekataios propose une réelle mise en pratique de cet art et vous entraîne à la découverte de ses fondations, de son éthique, de ses outils et rituels. Soyez prêts à devenir une véritable Strix en empruntant la voie fascinante des sorcières helléniques. BIO AUTEUR : Voyant des temps modernes, Strix et Wiccan initié, Oracle Hekataios est le fondateur et Hiérophante de la Tradition Ophic Strix. Prêtre de la Déesse Hécate depuis 2009 et dévot de Dionysos, il vit actuellement en Floride.