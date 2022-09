Fractales et resonances

Quelle est l'influence réciproque entre l'environnement numérique, les organisations en réseau et les processus de communication ? Quels sont les effets de l'accélération des échanges par le numérique et de l'amplification par les réseaux ? Pour aborder ce sujet et proposer des réponses, le groupe TIC. IS, qui est un des groupes de travail de la Société Française des Sciences de l'Information et de la Communication, poursuit ses réflexions épistémologiques. Dans cet ouvrage nous proposons d'interroger deux phénomènes dans le champ de la science des systèmes : la fractalité et la résonance. Ces deux thèmes ont fait l'objet de deux journées d'études du groupe : -Fractalité et auto-similarité. L'émergence de nouveaux modèles dans les environnements numériques -Résonances, Echanges et interactions à l'ère du numérique. Nous avons fait le choix de réunir et de confronter ces deux thématiques, car bien qu'elles convoquent des cadres de référence et des modes de pensée différents, elles nous amènent toutes les deux à remettre en cause la vision habituelle des événements extrêmes et les mécanismes de pensée qui les accompagnent pour ouvrir d'autres horizons.