Ecrire l'histoire N° 22/2022 : Chanson, histoire, mémoire

" On peut rationaliser tant qu'on veut, souligner la cohérence du projet, la qualité des morceaux, l'excellence de la production, l'atout majeur de London Calling, d'autant plus évident avec le recul, c'est que, comme tous les disques phares qui balisent l'océan du rock, il résume à lui seul un moment capital de l'histoire. " Antoine de Caunes, Dictionnaire amoureux du rock, 2e éd. Plon, 2020, article " Clash, The ", p. 88. Revue éditée avec le concours ? nancier d'Université Paris Cité. Ce numéro a reçu le soutien ? nancier de l'IdEx Université Paris Cité, ANR-18-IDEX-0001