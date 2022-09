Petites histoires japonaises. Contes et nouvelles bilingues pour progresser en japonais

Illustrée dans le style japonais traditionnel, cette méthode d'apprentissage propose cinq histoires japonaises captivantes présentées dans leur langue originale et traduites en vis-à-vis. Chaque histoire est suivie de notes détaillées, de listes de vocabulaire et de points de grammaire, ainsi que d'une série de questions et d'exercices de compréhension. Les deux premières histoires sont des contes traditionnels japonais célèbres, suivies de trois nouvelles écrites par des auteurs notables du XXe siècle. Les histoires sont lues à voix haute en compléments audio, pour un voyage culturel et linguistique conçu pour aider les élèves de tous niveaux à approfondir leur compréhension de la beauté et de la subtilité de la langue japonaise.