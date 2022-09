La vache pourpre. Rendez votre marque, vos produits, votre entreprise remarquables ! 2e édition

Ce livre apprend à transformer vos business de façon à ce que votre entreprise soit aussi visible qu'une vache pourpre dans un champs ! Il faut se rendre à l'évidence : les grands préceptes du marketing (les grands P : Prix, Publicité, Promotion...), s'ils aident indéniablement à la visibilité d'une entreprise, ne garantissent pourtant pas la réussite. Qu'ont donc en plus Starbucks ou Apple pour réussir brillamment, là où d'autres réussissent sans éclat ? Ils ont une Vache Pourpre ! Rien ne ressemble plus à une vache qu'une autre vache. Cependant, une vache pourpre, cela se remarque. Tous les jours, les consommateurs sont face à une multitude de vaches, que rien ne permet de distinguer, mais lorsqu'ils voient une Vache Pourpre, ils ne l'oublient pas ! Dans ce livre, Seth Godin nous incite à introduire une Vache Pourpre dans tout ce que nous créons, afin d'y inclure un élément vraiment notable, garant de réussite et de visibilité.