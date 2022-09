Biochimie. 2e édition

Cette introduction à la biochimie a pour objectif de permettre aux étudiants entrant en Licence de renforcer et d'approfondir leur compréhension conceptuelle des bases de la biochimie. Les concepts abordés sont mis en relation avec des exemples et situations de la vie courante. Les multiples rubriques (encadrés méthodologiques, focus, repères historiques, QCM et exercices corrigés) permettent un apprentissage progressif et complet des connaissances et font de cet ouvrage un support idéal pour l'apprentissage et le parfait compagnon de la classe inversée.