La dette publique. Ses mécanismes, ses enjeux, ses controverses

La dette est un sujet anxiogène et clivant. Crise, fardeau, faillite, poison... Pour certains, elle est à redouter et pourquoi pas à interdire. Pour d'autres, il suffirait au contraire de la monétiser ou de l'annuler complètement. En mettant en perspective le mécanisme de l'endettement, les caractéristiques de la dette en France et les principaux questionnements qu'elle suscite, cet ouvrage permet une prise de recul pédagogique et éclairante sur cet enjeu majeur de l'économie post-Covid. Car la dette publique n'est ni un poison ni une potion magique et il ne s'agit ni de l'interdire ni de l'annuler. Il a été possible de vivre avec depuis près de 50 ans, et ce sera encore le cas demain grâce à des ajustements pragmatiques et des politiques monétaires innovantes et souples.