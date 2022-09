100 oeuvres d'art qu'il faut avoir vues

ÉPOUSTOUFLANTES, INCROYABLES, PRODIGIEUSES. . . laissez-vous conter l'histoire de 100 oeuvres qui ont marqué l'histoire de l'art. Partez pour un voyage virtuel de l'art rupestre à la peinture contemporaine à travers une sélection de 100 chefs-d'oeuvre picturaux et sculpturaux. Peintures des grottes de Chauvet ou de Lascaux, la Joconde, le Radeau de la Méduse, le Déjeuner sur l'herbe, Impression soleil levant, les Demoiselles d'Avignon. . . Chacune des oeuvres exposées ici est commentée, chaque détail et technique analysés. Empruntez les couloirs du temps et suivez la voie tracée par les plus grands artistes. Offrez-vous enfin les clés d'un domaine qui ne sera plus jamais réservé aux seuls initiés et ouvrez-vous aux merveilles de l'art sans autre guide que vous-même ! Le plus de cette édition : ajout de nombreux encadrés. Gérard Denizeau est musicologue et historien d'art, spécialiste du patrimoine et des civilisations. Il a publié chez Larousse de nombreux albums d'art, La Bible expliquée par la peinture, Les héros et légendes expliqués par la peinture et Léonard de Vinci.