On se casse ! Les meilleurs spots à Lisbonne

Les meilleurs spots pour s'éclater à Lisbonne ! Un petit livre très cool à avoir toujours sous la main pour trouver un bar sympa, un bon restau, une boîte pour danser toute la nuit ou se balader en ville ! Hyper pratique, il propose des tops sur tout ce qui compte : - Les petits restaus qu'on aime trop, les délicieux pasteis, des rooftops de dingue pour un cocktail au coucher du soleil, des boutiques trop mignonnes. . . - Les bons plans pas chers et même gratuits ! - Et aussi, les incontournables à visiter, des lieux insolites à découvrir, des petites balades sympas. - Et plein de fun facts sur la culture et la vie à Lisbonne !