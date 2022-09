On se casse ! Les meilleurs spots à Amsterdam

Les meilleurs spots pour s'éclater à Amsterdam ! Un petit livre très cool à avoir toujours sous la main pour snacker sur le pouce, trouver un bon restau pas cher, une boîte pour danser toute la nuit, découvrir le street art hollandais ou se balader à vélo ! Hyper pratique, il propose des tops sur tout ce qui compte : - Le top des restaus exotiques, les terrasses pour bruncher au bord de l'eau, les meilleurs bars à cocktail et évidemment le tour des boutiques design ! - Les bons plans pas chers et même gratuits ! - Et aussi, les incontournables à visiter, des lieux insolites à découvrir, des petites balades sympas. - Et plein de fun facts sur la culture et la vie à Amsterdam !