A table en 10 minutes. Des recettes à réaliser en un clin d 'oeil

Pas le temps de dire " C'est cuit " , votre plat est déjà prêt ! Ce livre est inspiré de la dernière série youtube de Gordon Ramsay, dans laquelle il s'est lancé le défi de cuisiner de délicieux repas en 10 min maximum. Cette contrainte, qui peut paraître impossible, lui a permis de développer 100 recettes créatives et goûteuses qu'il partage aujourd'hui avec nous. Et comme nous ne sommes pas tous des chefs étoilés, Gordon Ramsay a aussi pensé à ajouter des conseils pour aller plus vite en cuisine, réduire les temps de préparation et tirer le meilleur des ingrédients. Préparez-vous, vous êtes à seulement 10 min d'un délicieux repas.