My Korean Lover Tome 3

Séparée de celui qu'elle aime, Lila se retrouve seule contre tous : poursuivie en justice par la MC Corporation et sans emploi, la jeune femme ne sait plus comment se sortir de ce mauvais pas. C'est alors qu'une étrange proposition lui est faite : devenir photographe de K-Trash et poursuivre Taehyun à travers Séoul. Une proposition plus qu'intéressante depuis qu'il l'a à nouveau abandonnée. Sur place, Lila devra tout faire pour ne pas être découverte par ses anciens amis et son ex-amant. Et, même si l'amour est souvent plus fort que tout, la jeune femme est bel et bien déterminée à ne pas faillir dans sa mission. De l'amour ou de la raison, qui aura le dernier mot sur leur relation ?