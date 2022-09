Sorcières. 21 modèles

Organise un superbe défilé pour tes sorcières ! Grâce aux 7 planches d'autocollants pour les tenues (certains sont pailletés et métallisés) et 1 planche d'autocollants pour les accessoires, habille tes 21 silhouettes. Tu peux détacher proprement tes feuilles, choisir un haut et un bas assortis, compléter la tenue de ton modèle, puis décorer ta création grâce aux strass fournis !