Souterrain

La nuit, dans un tunnel du métro, un jeune contrôleur en formation et sa Manager contrôlent un passant. Celui-ci (Bob Rotterdam) ne le retrouve pas. Le passant se sent oppressé par le contrôle. Les contrôleurs, eux, ont l'impression d'être face un individu dangereux. Dans une atmosphère de plus en plus oppressante, ce simple contrôle de titre de transport bascule vers une situation noire et surréaliste à huis clos.