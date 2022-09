Pierre Vinclair vogue sur le cours d'eau Singapore River et remonte jusqu'à son embouchure, là où la cité s'est historiquement développée au 19e siècle. Au fil de ce voyage, il nous révèle l'histoire de Singapour et nous dévoile de nombreuses anecdotes culturelles et littéraires. - C'est là que vivaient les pirates avant l'arrivée de Thomas Stamford Raffles en 1819. Par la suite, les colons britanniques y établirent leur port. . La rivière servait de chenal, et les quais d'entrepôts pour les bateaux en réparation ou les marchandises. Après que le port, dont l'activité s'accroissait sans cesse, fut déplacé sur les côtes extérieures de l'île, la rivière devint une voie commerciale saturée de jonques et extrêmement polluée. Désormais seuls les " bumboat ", les bateaux touristiques continuent à naviguer sur ce cour d'eau.