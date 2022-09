Les pionnières, ces femmes qui ont fait la science

L'Histoire des plus grandes pionnières de la recherche et de la Science. Les femmes chercheurs dans les laboratoires et travaillant comme ingénieurs dans les entreprises sont monnaie courante aujourd'hui. Il n'en a pas été ainsi pendant des siècles, puisque la recherche était avant tout réservée aux hommes. Qui sont donc celles qui sont parvenues à révolutionner ce stéréotype et ont permis à la science de progresser ? Nous connaissons tous le travail de Marie Curie sur le radium mais connaissez-vous... Emilie du Châtelet et la gravitation des corps Sophie Germain et les nombres premiers Ada Lovelace et la programmation des ordinateurs Antonia Maury et la classification des étoiles Eleanor Ormerod et l'invention des pesticides Nettie Stevens et la détermination chromosomique du sexe Ida Noddack et la fission nucléaire Jenny Pickworth et la chimie du cancer ? Depuis l'Antiquité grecque jusqu'au XXIe siècle, l'auteur a mis en avant plus d'une quarantaine de femmes ayant contribué au progrès des connaissances humaines. Voici un bel hommage à la féminité là où certains ne l'attendent pas.