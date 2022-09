Le Guide Ulysse Sur les chemins de Compostelle : tous les renseignements nécessaires pour faire un choix éclairé d'itinéraire et bien planifier un voyage sur les chemins de Saint-Jacques. Le guide Ulysse Sur les chemins de Compostelle constitue un ouvrage de référence pour planifier un voyage de marche au long cours sur les chemins de Saint-Jacques. Les futurs pèlerins y trouveront tout ce qu'il faut savoir pour bien s'y préparer, incluant une multitude de conseils pratiques sur l'équipement, l'habillement, la sécurité et le budget à prévoir. Rédigé par une vingtaine de collaborateurs que l'Association Du Québec à Compostelle a recrutés, ce guide de format ultra-pratique et de facture dynamique, entièrement en couleurs, présente 13 chemins particulièrement appréciés en Espagne, en France et au Portugal. Il décrit les particularités de chacun et les principaux attraits périphériques pour aider le lecteur à choisir celui qui lui convient le mieux en fonction de ses attentes, du temps dont il dispose, de sa condition physique et de la meilleure saison pour s'y rendre. Une carte comportant un schéma des dénivelés, des encadrés thématiques et des témoignages de pèlerins les ayant fréquentés accompagnent chaque parcours. Le guide aborde aussi des sujets comme la préparation psychologique avant le départ et la vie de pèlerin au quotidien : conseils sur l'alimentation au long du chemin, soins des pieds, possibilités de transport des bagages. Il traite enfin des défis auxquels les pèlerins font face à leur retour et de la gratification qu'éprouvent ceux qui choisissent de devenir bénévoles pour aider les personnes souhaitant vivre à leur tour l'expérience des chemins de Compostelle.