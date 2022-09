Une autre vie

Professeure de français, Marie rêve de devenir écrivaine à succès. Prête à tout pour y parvenir, elle va jusqu'à commettre la plus effroyable des trahisons. Un an plus tard, au fait de sa gloire littéraire, Marie fait face à des angoisses et des hallucinations qui pourraient bien porter le nom d'imposture et de culpabilité... Quant à François, qu'elle a rencontré en dédicace, que signifie son obsession pour son premier roman ?