Une histoire vraie

Texas, fin du XIXe siècle. Isaac Cline, météorologue en chef de Galveston, une localité en pleine expansion située sur une île du Golfe du Mexique, déclare officiellement que la ville n'a rien à craindre des tempêtes. Et pourtant, quelques années plus tard, le 8 septembre 1900, Cline sent qu'un phénomène inhabituel est en train de s'annoncer. Sans attendre l'aval de ses supérieurs, il émet une alerte météo. Trop tard ? Quelques heures après, c'est pour sa vie et pour celle de sa famille qu'il va devoir se battre, alors qu'un ouragan aux proportions dantesques s'abat sur l'île, détruisant la ville et coûtant la vie à des milliers d'habitants.