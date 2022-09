50 chef.f.es se mettent à table. Leurs recettes sans fleur ni espuma

Que cuisinent les chef. fes à la maison ? Lorsque la journée au restaurant se termine et qu'il faut bien manger le soir ? Voilà la question à laquelle se propose de répondre notre ouvrage, émaillé d'anecdotes, de confessions et d'astuces. De nombreux noms de la cuisine belge la plus contemporaine se prêtent au jeu et livrent (sans mauvais jeu de mots) leur recette fétiche, simple mais toujours délicieuse, pour un repas convivial à domicile. On compte notamment : Thomas et Sylvie Algoet (Les petits bouchons), Stéphane Diffels (L'Air de Rien), Naomi Nsungu (Rebel), Lola Piette (Les Gamines), Kamo (Kamo), Issakia Johnson (Gombo Club), Cassandre Ercolini (Le Chalet de la Forêt, Bozar), Arth et Anaïs (Smala Cooking)...