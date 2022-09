Mes rituels skincare pour mon bien-être. Découvrez tous les secrets de beauté coréenne

Les astuces de beauté coréenne n'auront plus de secrets pour vous ! Et si les nombreux rituels Skincare étaient bien plus que de la beauté ? Les techniques de soin de peau coréennes nous invitent à envisager nos soins cutanés non seulement comme un moyen de nous débarrasser des boutons ou d'atténuer les rides et ridules, mais aussi comme un outil pour veiller à notre bien-être. Loin d'un objectif de peau parfaite irréaliste, ce petit guide pratique vous apprendra à prendre soin de votre santé mentale et à cultiver l'estime de soi en accordant délibérément du temps et de l'amour à votre peau tous les jours. Jude Chao vous transmet dans cet ouvrage tous ses conseils et astuces Skincare afin de chouchouter votre peau et mettre en place des rituels. Vous y découvrirez : ? un guide simple et pratique sur le Skincare ; ? une analyse claire des différents soins cutanés (et non des marques), ainsi que leurs aspects positifs et négatifs afin que vous puissiez vous créer un rituel sur mesure ; ? comment les soins de peau coréens peuvent être un moyen fiable et efficace de gérer votre santé mentale ; ? des conseils pour éviter d'être exploité et manipulé par les techniques marketing de l'industrie de la beauté. A propos de l'auteure : Elue "reine du Skincare" par le magazine The Strategist, Jude Chao est une spécialiste de la beauté coréenne et du Skincare. Depuis son essai intitulé Comment mon rituel skincare coréen m'aide à lutter contre la dépression, publié sur Fashionista. com en 2015, elle est connue pour associer Skincare et bien-être. Depuis, elle publie régulièrement des articles, aussi bien sur son blog Fifty Shades of Snail qu'en tant que rédactrice beauté freelance. Jude a également travaillé dans le marketing et le consulting pour des entreprises coréennes et américaines spécialisées dans la beauté.