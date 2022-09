Paris se lève

Dans un Paris plus que jamais mis à mal par les attentats de Charlie Hebdo, l'équipe du commissariat de la Défense doit agir vite avant que l'impensable ne se produise... Pierre-Louis Madec, alias PLM, se réveille ce matin de janvier avec le sentiment d'un désastre imminent. Ce nouveau départ loin de sa Bretagne natale, au commissariat de la Défense, promet d'être mouvementé. A peine arrivé, on lui confie l'affaire Françoise Laborde : une femme de 70 ans retrouvée morte dans son salon. Un corps en lambeaux, signe d'un véritable acharnement contre sa personne. S'ajoute à cette enquête le mystérieux viol d'une jeune fille, Elsa, trouvée inconsciente devant un bloc d'immeubles. Elle reste mutique, incapable de se souvenir du moindre détail sur la soirée de la veille. A moins que les cauchemars qu'elle ne cesse de faire soient des indices, une piste... La menace est partout. Et c'est quand on pense que rien de pire ne pourrait arriver, que l'impensable se produit. Tapis dans l'ombre, des hommes se préparent à frapper fort, à commettre une atrocité au nom de leur Dieu. De quoi bouleverser le monde et mettre à mal les forces de police. Mais il faut rester concentré, PLM le sait. Le meurtrier de Françoise Laborde et le violeur de la jeune Elsa pourraient profiter de l'agitation ambiante pour commettre bien pire. Le temps est compté...