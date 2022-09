365 jours avec Jamy. On en apprend tous les jours !

Chaque jour, une petite gorgée de savoirs drôlement instructifs avec Jamy Gourmaud pour apprendre une foule de choses sur notre quotidien, l'histoire, les sciences, la langue française, les voyages, la cuisine... Un beau livre tout illustré à picorer pour s'évader et se cultiver, avec plus de 1 000 articles et 1500 photos, des articles, des anecdotes insolites, des échappées, des jeux, et bien sûr les bons mots et la bonne humeur de Jamy !