Réussir son intégration professionnelle. Bien communiquer pour bien s'intégrer

Vous venez de terminer vos études et devez intégrer le monde du travail, mais vos connaissances du milieu professionnel demeurent réduites. Vous avez plusieurs années d'expérience et souhaitez développer votre efficacité relationnelle et votre pouvoir de conviction. Vous êtes professeur ou animateur et votre objectif est d'offrir à vos étudiants les atouts nécessaires à leur intégration dans l'entreprise. Comment communiquer efficacement au sein d'un univers si complexe, se faire accepter par ses collègues ou ses collaborateurs ? Comment fixer un objectif de travail ? Comment exposer ses idées pour obtenir l'adhésion de ses partenaires ? ... Cet ouvrage vous aidera à mieux connaître votre entreprise, ses principaux acteurs, et bénéficier des opportunités qu'elle vous offre. Mettre en valeur et exploiter vos qualités personnelles vous permettra de développer des relations harmonieuses et efficaces au travail !