Vers un leadership créatif, efficace et humain. Pour un management plus responsable

Le leadership est bien plus qu'une simple compétence qu'il suffit d'apprendre et d'appliquer. C'est avant tout une affaire d'hommes et de femmes, une affaire de valeurs telles que l'éthique, la créativité, la justice et la noblesse. A l'heure où l'actualité porte sur le devant de la scène le débat sur le rôle de l'entreprise et de son dirigeant, les auteurs réinterrogent la notion de leadership, et nous rappellent que le capital humain est au coeur de l'entreprise et de sa performance. Réaliste et constructif, ce livre s'adresse aux dirigeants, aux managers, aux responsables RH et à tous les professionnels qui souhaitent manager avec respect et équité. Les auteurs associent leurs expériences de dirigeant de société et d'officier supérieur de l'Armée de Terre pour proposer une nouvelle vision du leader et de ses valeurs. Un regard profondément humain et moral.