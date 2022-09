Retour aux sources. 50 chemins pour se reconnecter à la nature

Si le réensauvagement, ou rewilding, a le vent en poupe c'est parce que nous avons un besoin effréné de nous réconcilier avec la nature, et de nous reconnecter à cette partie primitive et sauvage de nous-mêmes. Voici un ouvrage original et intéressant qui propose 50 pratiques de " retour aux sources ", une sorte de parcours de développement accessible à tous. Des plus simples aux plus complexes, comme marcher dans la forêt en quête de " choses " (qu'on apprendra à connaître et à identifier) ; nager dans l'eau glacée d'un lac ou d'une rivière ; ou encore embrasser les arbres, pour n'en citer que quelques-unes. Une belle invitation à renouer avec ses racines, au sens propre comme au figuré, pour apprendre à lâcher prise, à vaincre l'anxiété et le stress, et pour se régénérer physiquement et mentalement.