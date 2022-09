Eugène Farcot. Le maître des horloges et des aérostats

Eugène Farcot, l'histoire d'un génie scientifique. Connu comme l'horloger de sa majesté l'empereur dès 1863, Eugène crée des modèles qui ont traversé les âges. De l'horloge fantaisiste, au réveil horizontal avec ou sans sonnerie, le parcours d'Eugène Farcot fut des plus intéressants. Fin observateur, il se basait sur la nature pour créer ses modèles. Son rêve ? Savoir voler ! Et si on s'inspirait des oiseaux ? Peu lucratif à l'époque, la fabrication d'aérostats étaient sa grande passion. Son imagination était sans limite. Ce récit retrace l'histoire d'un génie.