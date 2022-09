La mystérieuse enquête Anubis. La réalité des trafics d'objets d'art antiques

Un ouvrage qui mélange la fantastique, la magie, les croyances anciennes, les rituels magiques et le trafic éhonté mais bien réel d'objets antiques précieux. En ce matin de Décembre 2018, quand Yann Levinec, ancien flic et détective privé de son état, avale tranquillement son chocolat au bar du troquet d'Adrienne et de Françis rue Mouffetard à Paris, il ne se doute pas encore que cette journée qui commence va l'entraîner dans une enquête, officieuse, qui le conduira jusqu'en Egypte, loin de sa belle secrétaire et maîtresse eurasienne May Ling. Dans un dangereux tourbillon, cette histoire jonchée de quelques cadavres, le plongera dans les milieux du détournement et vol d'objets d'art, en provenance d'un chantier de fouille dans le delta du Nil.