Traité des poisons et des antidotes contre les drogues mortelles

Rabbin, talmudiste, philosophe, médecin, Maïmonide (Cordoue, 1138 - Fostat, 1204) a rédigé une dizaine d'écrits médicaux et synthétisé les connaissance de son époque. Ecrit de manière fondamentalement scientifique, le Traité des Poisons est un des premiers ouvrages sur le thème des envenimations et des empoisonnements. Riche en détails d'ordre pharmaceutique, d'une grande modernité pour l'époque, il nous montre l'étendue du savoir de Maïmonide qui maîtrise un vaste registre de remèdes et décrit minutieusement leur préparation. " Maïmonide a rédigé ce traité à la demande du Grand Vizir Al-Fadhil qui souhaitait mettre à la disposition des habitants de la région de Fostat, du vieux Caire, un guide pratique sur les mesures à envisager en cas d'empoisonnement ou de piqures et morsures par des animaux venimeux. Le texte original en arabe a été traduit en hébreu au XIIIe siècle en France, par Moïse Ibn Tibbon, fils de Samuel, le traducteur officiel du Guide des Egarés. C'est cette version hébraïque qui a servi de référence à la traduction française réalisée par Israël Michel Rabbinowicz (1818-1894) au XIXe siècle. Elle fut le sujet de sa thèse de doctorat en médecine qu'il a soutenu en 1865. Il faut saluer cette belle initiative de Frank Svensen qui propose la réédition augmentée et complétée de cette traduction. " Docteur Ariel TOLEDANO