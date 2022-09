Dessiner des portraits. Du noir et blanc à la couleur

D'origine belge, Wim Verhelst vit actuellement en France, où il anime des ateliers artistiques multitechniques. Passionné de dessin et de peinture, il ne cesse d'expérimenter et d'approfondir sa prédilection pour l'art figuratif. Vous souhaitez apprendre à réaliser des portraits fidèles des personnes qui vous entourent ? Cette méthode progressive vous invite à vous exercer en noir et blanc avant de vous aventurer dans le monde de la couleur pour dessiner des visages ressemblants et en volume de vos proches ou de personnalités imaginaires, d'après modèle vivant ou d'après photographie.