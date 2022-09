Pour vivre la destination au plus près Un guide rédigé par des auteurs qui habitent Barcelone depuis des années et en connaissent tous les secrets. Des pages thématiques et des suggestions de balades pour élaborer sa propre feuille de route en fonction de ses goûts et de ses envies. Chaque chapitre de quartier est organisé autour d'expériences pour sortir des sentiers battus, découvrir les sites incontournables de manière originale, changer sa manière de voyager : parcourir le front de mer à vélo, dîner dans la Zona Alta pour fuir les adresses touristiques, flâner sur le marché aux livres de Sant Antoni, assister à un match au Camp Nou, faire le plein de produits frais sur le marché de La Boqueria, assister à un concert au Palau de la Música Catalana... Des pages magazine écrites par des experts sur l'histoire du Barri Gottic, la rénovation du quartier du Raval, le Pa Amb Tomàquet (le pain aux tomates), la gentrification de la Barceloneta, Gaudi, la festa major dans le quartier de Gracia... Des suggestions d'excursions : les pages du Cap de Creus, les vignobles de la région de Priorat, Gérone, Garrotxa... De nombreuses cartes simplifiées pour se localiser en un coup d'oeil et un plan détachable de la ville.