Chats-d'oeuvre. Les chats détournent des classiques de l'art et du cinéma

Amoureux des chats, passionnés d'art ou lecteurs à l'esprit vif, ces détournements de grands classiques de l'art par une illustratrice mettant les chats à l'honneur vous amuseront ! Un livre chacrément original, avec des aquarelles aussi humoristiques qu'élégantes. Reconnaîtrez-vous la patte de l'artiste sous la griffe du chat ? Des plus célèbres drames shakespeariens aux plus grands films cultes de l'âge d'or d'Hollywood en passant par les plus beaux tableaux d'illustres peintres avec notamment Jeune chatte à la perle, les chats s'invitent dans nos chefs-d'oeuvre. Dans cet ouvrage articulé en 2 parties, l'auteure, Susan Herbert, revisite avec esprit et humour les chefs-d'oeuvre de l'art occidental. Sous son trait, nos chers amis à poils sont mis en scène jusqu'à Hollywood, où les chats détiennent, enfin, les rôles principaux de films cultes, incarnant le glamour intemporel de l'âge d'or du cinéma. De La Naissance de Vénus de Botticelli en passant par James Dean et Lawrence d'Arabie, cette compilation inédite détourne les plus grands classiques du patrimoine artistique où les chats occupent la première place. Un cadeau idéal et tout en douceur pour tous les amoureux des félins et de l'art détourné !