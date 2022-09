Le cercle de pierres. Une enquête de Washington Poe

Washington Poe ne voulait pas reprendre du service. Après une " erreur " qui lui a coûté son poste de sergent-détective, Poe s'était retiré à la campagne. Mais un tueur en série en a décidé autrement. Il mutile ses victimes et les brûle au centre d'un cercle de menhirs. Sur l'une d'elle, il a gravé le nom de Washington Poe. . . Un suspense couronné du Gold Dagger Award. Premier volet d'une nouvelle série policière, un roman lauréat du Gold Dagger décerné par la Crime Writers' Association Nord-Ouest de l'Angleterre. Dans la région sauvage de Lake District, au milieu de cercles de menhirs, un tueur mutile et met le feu à des hommes fortunés âgés de 60 à 70 ans. Aucun lien entre les victimes, aucun indice, jusqu'au jour où l'assassin grave sur le torse de l'une d'elles le nom de Washington Poe. . . Contraint par sa supérieure Stephanie Flynn de reprendre du service, l'inspecteur, mis à pied pour une " erreur " ayant entraîné la mort d'un pédophile, doit faire équipe avec Tilly Bradshaw, une geek surdouée mais socialement inadaptée. Également épaulé par son ami d'enfance, le policier Kylian Reid, Washington Poe suit une piste qui le conduit quelque vingt-cinq ans en arrière. . . Peu à peu les motivations du tueur se dessinent. Poe comprend aussi qu'il a été manipulé, mais, surtout, qu'il y a bien pire que de mourir immolé ! À lui de choisir désormais comment justice doit être rendue. . . " Une enquête palpitante et effrénée. " The Times " L'entrée en matière parfaite d'une nouvelle série qui s'annonce géniale. " Mick Herron " Sombre, percutant et captivant. " Peter James " Un page turner haletant. " The Sun