Démocratie en danger. Comment nos clivages sont amplifiés pour fragiliser notre société

"Les sociétés occidentales se morcellent. Ces failles tectoniques entre des groupes d'opinion de plus en plus clivés deviennent des failles dans l'armure des démocraties. Et ces failles sont exploitées, tant de l'extérieur que de l'intérieur. La crise sanitaire, la perte de confiance d'une large proportion de la population dans les élites, qu'elles soient politiques, financières ou même scientifiques, poussent chacun des camps à durcir ses positions et à affirmer de plus en plus fort son sentiment de rupture. Dans ce livre, je remets donc ma casquette d'anthropologue et j'étudie ce phénomène en essayant de comprendre les mécanismes qui poussent les gens à s'isoler ainsi dans des circuits cognitifs fermés, quitte à se mettre en rupture - en apparence du moins - avec les institutions et les principes mêmes de la vie en société. Plutôt que de condamner les uns au profit des autres, plutôt que d'adopter un discours clivant supplémentaire, j'essaie au contraire de montrer comment tout cela est fabriqué et favorisé, le rôle joué par les algorithmes des réseaux sociaux, le stress, les vieilles rancoeurs exacerbées et instrumentalisées, etc. Il est grand temps d'abattre quelques murs et de construire des ponts". David Manise