Sortez du mode Auto ! Avec un reflex ou un hybride

Aux photographes amateurs qui font leurs premiers pas avec un reflex numérique ou un hybride, cet ouvrage explique de manière concise, précise et parfaitement accessible le fonctionnement de leur appareil et propose des chapitres sur la maîtrise de l'exposition et le cadrage pour aller au-delà de la technique et progresser dans leur pratique photo. Des exercices ludiques permettent d'assimiler les notions présentées et de réaliser des photos valorisantes.