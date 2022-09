Plume et l'ombre du dragon

Un conte moderne et loufoque, avec des licornes, un dragon, des ombres... et une piratesse ! Dans la famille de Plume, on est pirate de mère en fille. Mais pas n'importe quelle pirate ! Les grands voiliers, les cache-oeil et les coffres au trésor, c'est pour les ringards. Plume, son truc, c'est les ombres. Elle vous suit discrètement, vous fait la conversation l'air de rien, se glisse dans vos pas sous le soleil de midi... et pfuiit ! Avant que vous ayez le temps de vous retourner, elle s'enfuit avec votre ombre. Elle en a toute une collection : des ombres de papis, de papas, de papous... Un jour, elle a même attrapé une ombre de licorne. Elle adore écouter leurs histoires, le soir, avant de s'endormir. Mais, aujourd'hui, Plume est sur un grand, un énorme projet : elle a entendu parler d'une ombre gigantesque qui ferait d'elle la plus grande piratesse de tous les temps, et lui apporterait la plus folle des histoires. Non loin de chez elle, au fond d'une grotte oubliée de tous, vivrait... le dernier des dragons. Enfin un défi digne d'elle. Ni une, ni deux, elle prépare sa besace, enfile sa tenue de camouflage, enfourche son ombre-licorne, et en avant !