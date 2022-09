Grimoire de pratique. 365 jours d'étude pour développer ses capacités magiques et créatives, Edition 2023

Ton Grimoire de Pratique est de retour pour 2023. Toujours selon la formule gagnante de l'ouvrage, Lisbeth t'offre les clés d'une magie du quotidien, simple et accessible. L'objectif de ce grimoire de pratique ? Devenir ton plus fidèle compagnon, jour après jour, dans ta pratique et ce, sans dogmatisme ! Ingénieux, créatif et épanouissant, le Grimoire de Pratique séduit chaque année de nombreux lecteurs en quête d'un guide du quotidien les épaulant dans leur cheminement tout en leur offrant une grande liberté créative. Inspiré par l'ère du bullet journal, le Grimoire de Pratique te permettra de te fixer des objectifs et de les suivre. Les nombreux conseils et anecdotes de Lisbeth viendront ponctuer de manière chaleureuse ton année de Sorcière. BIO AUTEURE : Lisbeth Nemandi est une sorcière explorant depuis 2014 l'occulte, l'ensemble des arts et cultures touchant aux secrets de la Nature, ce qui est non visible. Après avoir pratiqué seule durant trois ans, elle décide d'ouvrir un blog afin d'échanger avec d'autres pratiquants et d'aller encore plus loin. Ne se reposant jamais sur ses acquis, Lisbeth est en perpétuelle recherche : tout doit être testé et éprouvé. En 2021, elle ouvre une école de sorcellerie en ligne appelée Trisklann, où elle rassemble ses élèves en trois maisons pour créer un lieu d'entraide, de réflexion et d'exploration spirituelle.