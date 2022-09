La médium et l'enquêteur face aux grandes affaires criminelles

C'est en 2009 que Karl Zéro fait par hasard la connaissance de Geneviève Delpech. A ce moment-là, l'animateur de télévision et journaliste d'investigation est loin d'imaginer que cette femme, qui a été pendant de nombreuses années l'épouse du chanteur Michel Delpech, a un don de médium. Quand on lui rapporte qu'elle peut se connecter au monde de l'invisible, Karl reste plus que sceptique. Est-il réellement possible de communiquer avec les défunts ? De " voir " ce qui s'est passé lorsqu'un enfant a disparu et que toutes les méthodes d'enquêtes traditionnelles mises en oeuvre pour le retrouver ont échoué ? C'est à partir de ses interrogations qu'il met en place une méthode peu commune pour tester ses facultés : lui envoyer uniquement un visage et un prénom par SMS pour qu'en temps réel, sans qu'elle ait accès à une autre source d'information, elle lui dise ce qu'elle " capte "... Ce sont ces " fulgurances " de la médium la plus sollicitée par la police que Karl nous livre aujourd'hui de manière brute - fulgurances rationnellement inexplicables, mais qui se révèlent presque toujours exactes.