Inheritance Games Tome 2 : Les héritiers disparus

Du jour au lendemain, Avery Grambs est passée de lycéenne fauchée à milliardaire. Elle évolue désormais dans un monde foisonnant d'énigmes, de richesses infinies, de danger et de secrets de famille, et bénéficie d'une protection rapprochée. Mais pourquoi Tobias Hawthorne, le milliardaire excentrique, a-t-il décidé de lui léguer toute sa fortune au détriment de ses propres filles et de ses quatre petits-fils ? Avery se lance à la poursuite de la seule personne susceptible de répondre à cette question. Tandis qu'elle tente de résoudre énigme après énigme, accompagnée de Grayson et Jameson, elle a de plus en plus de mal à savoir qui sont ses alliés et qui est prêt à l'éliminer... par tous les moyens ! Parviendra-t-elle à résoudre le mystère de son destin à temps ?