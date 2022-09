Halloween. Avec plus de 450 autocollants

Un livre d'autocollants plein d'humour aux pages remplies de fantômes, de monstres, de vampires et de choses qui donnent la chair de poule pour compléter les scènes imagées sur le thème d'Halloween. Ce livre d'autocollants plein d'humour sur le thème d'Halloween séduira les enfants. Une maison hantée, un bateau fantôme et un jardin de monstres font partie des scènes imagées à compléter d'autocollants de zombies, de fantômes et de créatures qui donnent la chair de poule.