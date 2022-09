La voie des hommes. De l'adolescence à la paternité, une quête du masculin

"On ne naît pas homme on le devient" , disait Erasme. Tel est le paradoxe de la masculinité : si elle se caractérise par une capacité d'engagement et de don, elle est cependant peu assurée d'elle-même. Elle a besoin d'être confortée et encouragée. Elle se conquiert par étapes. C'est pourquoi les sociétés traditionnelles soutenaient les garçons dans leur quête. Elles leur présentaient des modèles d'hommes auxquels ils pouvaient s'identifier et organisaient des rites d'initiation qui donnaient aux pères une place singulière. La modernité a tourné le dos à cette sagesse ancestrale. Dans sa quête d'identité, le garçon est désormais livré à lui-même et par là même condamné à errer de crise en crise : crise d'adolescence, crise du milieu de vie... Le garçon de 14 ans et l'homme de 40 ans partagent une même remise en question identitaire. Sont-ils condamnés à s'y complaire ? Ou peut-on espérer qu'ils se rencontrent et affrontent ensemble cette crise d'identité ? C'est ce parti que choisit l'auteur en explorant les conditions à réunir pour affirmer paisiblement sa masculinité. Philippe de Maistre, né en 1971 et prêtre depuis 2001, est actuellement curé de la paroisse Saint-André-de-l'Europe. Il a été aumônier général du collège Stanislas, à Paris. Il a accompagné divers mouvements dont A Bras ouverts et a participé par ses enseignements aux camps Au coeur des hommes.