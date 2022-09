Le Gin c'est pas sorcier

Ce livre présente simplement, à la méthode C'est pas sorcier, tout ce qu'il faut savoir sur le gin. Gin et vodka : quelle différence ? Quels arômes trouve-t-on dans le gin ? Gin et tonic : quelles sont les bonnes associations ? Quels sont les cocktails incontournables à base de gin ? Quels sont les principaux pays producteurs de gin ? Des cartes vous emmènent également voyager partout où le gin se crée et se déguste.