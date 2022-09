Revolusi. L'Indonésie et la naissance du monde moderne

Quelque dix ans après "Congo", David Van Reybrouck publie sa deuxième grande étude historique, consacrée cette fois à la saga de la décolonisation de l'Indonésie - premier pays colonisé à avoir proclamé son indépendance, le 17 août 1945. Il s'agit pour lui de comprendre l'histoire de l'émancipation des peuples non européens tout au long du siècle écoulé, et son incidence sur le monde contemporain. Fidèle à la méthode suivie dès son premier ouvrage, l'auteur se met lui-même en scène au cours de son enquête, alternant sans cesse et avec bonheur, exposé de type scientifique et "reportage" à la première personne - ce qui rend la lecture de l'ouvrage à la fois aisée et passionnante.