Petit Futé Cancun - La Riviera Maya. Péninsule du Yucatan, Edition 2023

Ancien royaume de la civilisation maya, la péninsule du Yucatán, au sud-est du Mexique, offre une palette de trésors aux voyageurs qui s'y aventurent : des kilomètres de plages de sable blanc face à une mer bleue turquoise ; des dizaines de sites archéologiques splendides, qui s'élèvent en plein coeur de la jungle ou sur la côte ; une végétation foisonnante et sauvage, refuge de centaines d'espèces de mammifères et d'oiseaux ; des fonds sous-marins à couper le souffle. En réalité, les attraits de la région sont si nombreux que chacun a la possibilité de se composer le voyage de ses rêves, que l'on ait envie de faire la fête jusqu'au petit matin à Cancún, de se prélasser sur les plages magnifiques de la Riviera Maya, de partir à la découverte de l'architecture maya, ou de passer ses vacances à faire du sport. Alors, n´hésitez plus, et venez vivre votre rêve dans la péninsule...