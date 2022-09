Santé publique. Réussir son DFASM - Connaissances clés

En parfaite cohérence avec le programme de DFASM et les EDN et en conformité avec la R2C 2021 cet ouvrage rassemble les connaissances fondamentales en santé publique. Il présente dans le détail les items du programme relevant de cette spécialité avec des objectifs pédagogiques clairement définis et comporte deux parties : Une partie Connaissances divisée en chapitres consacrés chacun à un item. Chaque chapitre commence systématiquement par la liste des situations de départ concernées un tableau qui expose les rangs de connaissances et les objectifs pédagogiques puis développe la thématique. Le contenu clair et didactique est étayé par de nombreux tableaux et des points clés sur des notions à retenir. Une partie Entraînement qui propose 7 dossiers progressifs 4 cas cliniques avec commentaires aux réponses 178 questions isolées corrigées et commentées offrant un véritable outil d'autoévaluation. Cette 5e édition propose une mise à jour complète des contenus des données et des recommandations existantes ainsi que trois nouveaux items : télémédecine télésanté et téléservices en santé ; Santé et numérique ; Impact de l'environnement sur la santé.