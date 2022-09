Rome, 1924. "Le premier cri d'Emma fut le dernier de sa mère. ". . De l'Italie de Mussolini à la France de Mitterrand, en passant par l'exil de l'entre-deux-guerres, le destin chaotique d'Emma nous entraîne dans une fresque à la fois historique et intime. A l'issue d'un premier mariage malheureux, Emma rencontre Adrien qu'elle épouse en secondes noces et avec lequel elle a deux enfants. Le plus jeune, Paul, devient, trente ans plus tard, un des animateurs-vedettes les plus populaires de sa génération. Mais une révélation tardive fait voler en éclats les certitudes, dévoilant un passé douloureux qu'Emma pensait enfoui à tout jamais. Une lettre, une simple lettre révèle tout. Tout... ou presque ! Pour son premier roman, Patrick Sabatier s'est fortement inspiré de la vie de ses parents. Un roman en trompe-l'oeil où récit personnel, souvenirs et saga romanesque s'entremêlent habilement et où la sincérité de l'auteur nous touche au plus profond. Patrick Sabatier est animateur et producteur d'émissions cultes qui ont marqué l'histoire de la télévision française comme Avis de Recherche, Porte-Bonheur, Le Jeu de la Vérité ou encore Atout Coeur. Il renoue aujourd'hui avec ses premières amours, la radio, en rejoignant Europe 1, où il reçoit chaque semaine une personnalité dans sa nouvelle émission : L'invité en questions.