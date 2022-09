" J'ai osé lui faire l'affront d'être une fille, une rivale, d'attirer quelques minutes l'attention des hommes de la famille. Elle ne me le pardonnera jamais". Après un long silence, Marie-Estelle Dupont, psychologue, a décidé de témoigner et de parler au nom de toutes les femmes qui ont grandi auprès d'une mère jalouse de leur féminité. Ce n'est pas un livre contre, mais un livre pour : pour aider les femmes à ne plus être des victimes, à survivre à la jalousie, à se libérer de la culpabilité et devenir pleinement mère pour leurs enfants, sans suivre le modèle de l'anti-mère. Dans ce difficile parcours, la parole est essentielle. Car taire la violence, c'est l'intérioriser, la banaliser, et en transmettre les conséquences à ses enfants, voire la reproduire inconsciemment.