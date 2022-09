Le cours de biostatistique. 2e édition

Cet ouvrage fait la synthèse en 110 fiches des principaux concepts, outils et méthodes de biostatistique enseignés de la Licence au Master. A travers des problèmes concrets, chaque fiche guide l'étudiant vers la compréhension d'un concept par une approche intuitive ou vers une solution dont elle détaille les étapes jusqu'à la rédaction du résultat final. La présentation est adaptée aux besoins des étudiants préparant un examen ou un concours : fiches synthétiques associant un concept fondamental à des exemples, exercices et QCM avec corrections argumentées. Les tableaux de données des exemples et des exercices sont téléchargeables sur le site dunod. com.