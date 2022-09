La véritable histoire de la monnaie. De l'âge de Bronze à l'ère numérique

Il y a très longtemps, les hommes ont inventé le concept de monnaie qui était, au fond, plus une idée qu'une chose. Pourtant, qu'y avait-il avant la monnaie ? Pourquoi ne pouvons-nous plus nous en passer aujourd'hui ? Pourquoi tout le monde l'utilise sans que personne ne comprenne vraiment ce que ce que cela représente ? Quel sera l'avenir de nos billets de banque dans le monde numérisé/digitalisé qui sera probablement le nôtre dans vingt ans ? A travers une plongée dans les siècles passés, aussi documentée que haute en couleurs, Jacob Goldstein retrace l'histoire de cette idée souvent paradoxale, explore d'où vient la monnaie, pourquoi elle est incontournable. . . et s'interroge sur son avenir. L'ouvrage se lit comme un roman, agrémenté d'anecdotes pittoresques et de faits insolites, tout en étant bien documenté historiquement et ainsi très solide sur le fond - économistes et financiers seront ravis. Monnaie est un ouvrage de vulgarisation indispensable pour toute personne cherchant comprendre comment la monnaie en est arrivée à faire tourner notre monde. C'est aussi un ouvrage distrayant et robuste pour les spécialistes et les praticiens.